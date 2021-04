Cristiano Ronaldo va racheter le Rodez Aveyron Football. Sur les conseils de Zidane

Bombazo dans le monde du football : Cristiano Ronaldo va racheter un club en France !

L’officialisation sera prochaine, le temps pour le joueur de digérer les joutes internationales, avant la finalisation de l’opération. D’ici la fin de la saison en cours, Cristiano Ronaldo deviendra le propriétaire du Rodez Aveyron Football, en Ligue 2. Cela fait plusieurs mois que le quintuple Ballon d’or mûrit le projet de rachat d’un club de foot. Tout s’est accéléré pour lui, par l’entremise de son ancien coach au Real Madrid. Un certain Zinedine Zidane.

Cristiano Ronaldo veut acheter un club, Zidane lui souffle l’idée du RAF

C’est lui qui a soufflé à son ancien poulain, le nom du club aveyronnais. Cristiano Ronaldo voulait une équipe de l’un des cinq grands championnats européens. Un club professionnel, structuré, dans une zone géographique sans trop de concurrence environnante, avec une base solide de supporters fidèles, pour lui donner plus de grandeurs qu’il n’en a présentement. Le RAF est celui-là. Et Zinedine Zidane n’est pas sans le savoir, lui qui a appartenu à son actionnariat.

Zizou et l’Aveyron, une histoire d’amour par filiation

C’est que Zizou et l’Aveyron, c’est une histoire d’amour. D’abord celle de son épouse, Véronique, née en proche banlieue du chef lieu ruthénois, elle est progressivement devenue sienne, au fur et à mesure de ses visites – régulières – dans sa belle famille. Le champion du monde 98 apprécie s’y ressourcer, car il y est tranquille. Selon nos informations, il était justement présent ces jours derniers sur le piton ruthénois, profitant de la trêve internationale.

Anciennement dans l’actionnariat du RAF

En 2012, sur les bancs de la formation au diplôme de Manager général de club sportif, à Limoges, il croise Grégory Urusule, ex-joueur professionnel devenu le manger du Raf. Ce dernier le convainc de rejoindre le projet et Zidane s’embarque dans l’actionnariat du RAF, avec l’ancien milieu Olivier Dacourt, à ses côtés. S’il n’a jamais oeuvré dans l’opérationnel du club sang et or, le coach du Real en a toujours été son parfait ambassadeur.

Cristiano Ronaldo viendra épaulé de Jorge Mendes

Il l’évoque au cours d’un entretien informel avec Ronaldo, qui gardera en mémoire les détails fournis. Le Portugais reviendra vers lui en plusieurs occasions, avant de monter son équipe et d’entrer en négociation de rachats, avec la direction en place. Cristiano Ronaldo sera épaulé de son agent et proche compère, l’influent Jorge Mendes. Sportivement, le duo nourrit de très hautes ambitions pour le club ruthénois. Le coach Laurent Peyrelade, auteur d’un travail remarquable, sera conservé.

Portrait sur la cathédrale, et « Route du CR7 » à proximité du stade Cristiano Ronaldo

A compter de la saison prochaine, les supporters rouergats ne viendront plus à Paul-Lignon, mais au stade Cristiano Ronaldo. A l’exemple du PSG avec Neymar sur la Tour Eiffel, pour annoncer l’arrivée du crack brésilien, le portrait de CR7 illuminera la cathédrale Notre Dames, depuis la Place d’Armes, pendant tout l’été « pour animer le coeur de ville », dixit l’un des porteurs du projet. A 36 ans, les années de professionnalisme sont comptées pour le joueur et l’idée de terminer sa carrière sour le maillot ruthénois n’est pas à exclure. A l’avenir, la fameuse « Route du sel », chère à Jean-Yves Bonnet deviendra la « Route du CR7 » et les chevaux seront remplacés par un bus à impériale pour que le champion lusitanien présente tous ses trophées à la foule, qui devra en contrepartie, courber l’échine sur son passage, en signe de révérence !