Cristiano Ronaldo veut racheter un terrain de golf… pour le détruire!

Pour profiter pleinement de la vue depuis sa future maison, Cristiano Ronaldo lorgne le golf en dessous, pour le raser.

Il y a quelques semaines nous vous dévoilions les photos de la future maison à 20 millions d’euros de Cristiano Ronaldo, actuellement en construction au Portugal. Mais ce jeudi, The Sun nous apprend qu’un obstacle vient irriter l’attaquant de Manchester United dans son projet. En effet, le média britannique avance que le Portugais souhaiterait raser un terrain de golf, car celui-ci lui gâcherait sa future vue sur mer.

Située à Quinta da Marinha, sur les cotes portugaises près de Lisbonne, le chantier de la future maison de Ronaldo devrait être achevé début 2023. Elle est destinée à accueillir sa compagne Georgina, ainsi que les cinq enfants du quintuple Ballon d’Or. Mais à en croire The Sun, la superstar lusitanienne souhaiterait racheter une partie du terrain de golf, située à coté de sa future propriété. Non pas pour croiser le fer sur les parcours avec ses amis, mais pour détruire le club-house, qui gâcherait sa vue. Le Portugais souhaiterait délocaliser le bâtiment et son parking vers un endroit qui ne serait pas un problème pour lui. Il aurait en tête de construire, à la place, une allée jusqu’à sa nouvelle maison.

CR7 prêt à mettre le prix pour raser le club-house

« Le club-house était un problème pour lui, alors il veut que le problème soit éliminé. C’est un perfectionniste, qui peut se permettre la perfection », déclare une source proche du dossier au média britannique. Même si aucun montant n’a filtré, l’ancien joueur du Real Madrid serait donc prêt à payer cher pour assurer le confort et la tranquillité à sa famille. Ses avocats seraient entrés en négociations avec le propriétaire du club de golf d’Oitavos, pour trouver un arrangement.