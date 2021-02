Cristiano Ronaldo s’offre la voiture la plus chère du monde à 8M€

Une Bugatti Centodieci pour Cristiano Ronaldo.

Zlatan Ibrahimovic a célébré son 38e anniversaire, avec une rare Ferrari Monza, Cristiano Ronaldo fait encore plus fort, pour ses 36 ans ; selon le Mundo Deportivo, l’attaquant de la Juventus Turin va bientôt recevoir une Bugatti Centodieci, après la Veyron et la Chiron, qu’il possède déjà.

Ronaldo est d’ailleurs un ambassadeur du prestigieux constructeur automobile, il a prêté son image à la commercialisation de la Chiron, à laquelle la Centodieci va succéder. Rien de moins que la voiture la plus chère du monde, estimée à près de 8 millions d’euros. Elle n’est pas encore sortie, sa livrée est prévue pour l’année prochaine.

Un monstre à 8 M€ aux performances hallucinantes

C’est une bête vraiment démoniaque. Avec des performances hallucinantes, dignes d’une voiture de course, avec son moteur de 1 600 chevaux qui lui permet de boucler le 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, et autorise une vitesse de pointe, de 380 km/h. Cette Bugatti Centodieci ne va sortir qu’à 10 exemplaires dans le monde. Tous ont déjà trouvé preneur, dont un semble-t-il est réservé à l’homme le plus populaire de la planète, que 500 millions de followers suivent désormais, sur les réseaux sociaux.