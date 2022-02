Dans la nouvelle maison de Vlahovic, anciennement celle de Ronaldo

Vis ma vie de Cristiano Ronaldo, Dusan Vlahovic le pourra bientôt…

Dusan Vlahovic est le nouveau numéro 7 de la Juventus. Le jeune attaquant serbe de 22 ans a signé pour un total de 80 millions d’euros, bonus compris. Il quitte la Fiorentina après quasiment quatre ans de bons et loyaux services. Selon les médias italiens, le joueur devrait s’installer dans l’ancienne maison d’un nom familier aux supporters de la Vieille Dame: Cristiano Ronaldo.

Visite de la nouvelle maison de Vlahovic à Turin. L'ancienne de Cristiano Ronaldo

L’ancienne maison de Cristiano Ronaldo donne une vue imprenable sur Turin

La propriété se situe sur les collines de Turin et se compose de deux villas contiguës, avec des entrées indépendantes. La proximité avec l’église Gran Madre di Dio de Turin, un lieu touristique populaire, offre des paysages spectaculaires. La villa domine un terrain de verdure étagé, propice à la quiétude, pour digérer les lendemains de défaites. Il n’y a pas de piscine extérieure, car les étés sont frais aux pieds des Alpes, mais la maison en abrite une belle, en son intérieur.

La villa démentielle de Dusan Vlahovic avec piscine intérieure et salle de gym

Nager pour récupérer, ou s’entretenir physiquement à domicile, Dusan Vlahovic le pourra, dans sa salle de fitness privatisée. Sa maison, de construction avant-gardiste, est sinon très lumineuse grâce aux tons blancs et aux grandes fenêtres. Elle est équipée d’une cuisine moderne, les pièces sont spacieuses, ouvertes et accessible, d’un étage à l’autre, par ascenseur. Cette villa d’exception est ultra sécurisée, comme voulu par son ancien résident portugais, les routes pour s’y rendre sont étroites et pour y entrer, il faut montrer patte blanche à la caméra. Découvrez cette demeure d’exception en images, dans le diaporama ci-dessus.