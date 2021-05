De Mayence au PSG puis Chelsea, l’évolution du salaire de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel, une carrière un peu mouvementé, mais une capacité à rebondir efficacement qui l’honore.

A 47 ans, Thomas Tuchel va disputer la deuxième finale de la Ligue des champions de son histoire. Sa deuxième aussi, consécutive. Non plus avec le PSG, sur le banc duquel il a perdu la saison dernière, face au Bayern Munich, mais à la tête de Chelsea, dans un match à jouer ce samedi, contre Manchester City, vainqueur au tour suivant… du Paris Saint-Germain.

Du PSG à Chelsea en un éclair de temps

Thomas Tuchel est comme un chat qui retombe sur ses pattes, il n’a manifestement rien perdu sportivement, d’un challenge à un autre entre le 29 décembre, à son départ de Paris, et le 26 janvier, l’officialisation de son contrat chez les Blues. En revanche son salaire a baissé, entre la France et sa capitale et l’Angleterre, et sa capitale. De 7,5 millions d’euros brut la saison au PSG, moins les primes à la performance, à 5 millions environ, désormais en Angleterre. Mais avec un contrat assorti de plus gros bonus.

Thomas Tuchel où l’art du rebond professionnel

Avant cela, Thomas Tuchel a fait ses classes, chez lui, dans la Bundesliga allemande. Des U19 aux professionnels de Mayence, c’est là qu’il débute sa carrière d’entraîneur de premier plan. Il y restera cinq ans, marquera son passage au club et il gagnera, sur son dernier contrat un peu plus de 65 000 euros brut mensuels. Il quintuplera ses revenus en 2015, en rejoignant l’ambitieux projet du Borussia Dortmund. En dépit de bons résultats obtenus, il s’opposera à sa direction et certains joueurs, au point de quitter le club en 2017. Puis de rejoindre le Paris Saint-Germain. La suite, on la connait…

L’évolution du salaire de Thomas Tuchel en carrière