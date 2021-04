Decathlon (Kipsta) va fournir les ballons de la Ligue 1 et la Ligue 2 [OFFICIEL]

A compter de la saison 2022-23, les ballons de la Ligue 1 et de la Ligue 2 seront fournis par Kipsta.

Nouveau changement de ballons, pour le football professionnel français. Après adidas jusqu’en 205 et Uhlsport, depuis, la Ligue de Football Professionnel (LFP), annonce ce mercredi, la signature d’un partenariat avec le groupe Decathlon, pour sa branche de marque de sport collectif et du football, Kipsta.

Après Uhlsport, Kipsta fournira les ballons à la LFP

Le partenariat ne prendra pas effet de suite, jusqu’à la fin de la saison 2021-22 prochaine, c’est encore l’Allemande Uhlsport, qui fournira les sphères aux équipes et joueurs des championnats de France. L’actuel modèle en vigueur s’appelle Elysia.

Un accord majeur pour Kipsta, la division de Decathlon

Cet accord est signé pour cinq ans, de 2022 à la saison 2026-27 incluse. Le montant du partenariat n’est pas connu, il était question d’un deal proche de 1,2 millions d’euros par an, avec l’actuel contrat de la Ligue et de Uhlsport. C’est un grand pas en avant pour la division du groupe français Decathlon, Kipsta signant un premier partenariat majeur, en plus de ceux déjà existants avec plusieurs joueurs, à titre individuel (Quentin Bernard, Gauthier Gallon, Jason Berthomier, Romain Grange, Claude Gonçalves…) et le KV Ostende que la marque habillera, à compter de la saison prochaine.