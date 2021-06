Depay, Agüero, Garcia… Les clauses libératoires des nouveaux au Barça

Quatre recrues et autant de clauses signées par le FC Barcelone.

Le Barça ne demande pas son reste. Au sortir d’une saison plombée par le spleen de Lionel Messi et blanche de titre, Joan Laporta, fraîchement revenu à la présidence, a décidé de remettre de l’ordre dans la maison blaugrana. En commençant par le sportif, chantier prioritaire, pour espérer retenir le crack argentin, dont on ne sait toujours pas à ce jour, s’il continuera avec son club. Pour l’en convaincre, déjà quatre renforts ont été recrutés, avant même l’ouverture officielle de la saison 2021-22, ce 1er juillet.

Déjà quatre recrues au FC Barcelone, pour la saison 2021-22

Trois d’entre eux sont arrivés libres, un seul a fait l’objet d’une indemnité sur l’opération : le latéral Emerson Royal. A propos duquel, d’ailleurs, se pose la question de la clause libératoire, en son cas fixée à 300 millions d’euros. C’est l’ancienne direction du FC Barcelone qui l’a ainsi voulu. La nouvelle souhaiterait l’élever à 500 millions. A un seuil particulièrement significatif et a priori impayable. C’est qu’au Barça, les clauses ont déjà joué de vilains tours, à l’image du PSG avec Lionel Messi. Désormais, le club cherche à s’en prémunir.

500 M€ pour Memphis Depay, 100 M€ la clause d’Agüero…

Une preuve justement étant, qu’avec Memphis Depay, la clause signée est de 500 millions d’euros, alors que l’attaquant néerlandais ne s’est engagé que pour trois ans, et qu’il est arrivé libre de Lyon. 500 millions, dans le vestiaire de Ronald Koeman, c’est l’équivalent de quelques cadres (Piqué, Jordi alba), et de promesses (Trincao). Le défenseur Eric Garcia en est proche, à 400 millions d’euros. Il n’y a que pour le Kun, Sergio Agüero que la clause est « basse », fixée à 100 millions d’euros. C’est que l’Argentin a déjà 33 ans et il s’est engagé deux ans avec les Blaugrana, c’est déjà beaucoup dans sa situation, lui qui a rejoint libre, sa nouvelle formation.