PSG : Ce que sa dernière saison au PSG doit rapporter à Mbappé

Une dernière saison à 2 millions brut par mois, pour Mbappé au PSG.

Partira ou prolongera ? Parce qu’en définitive, une seule des deux options n’est plausible à court terme, en ce qui concerne le futur de Kylian Mbappé au PSG. Et la question, puisqu’elle se pose dans son cas, devra prochainement se trancher. D’ici à cet été. L’attaquant champion du monde est en effet dans la dernière ligne droite de son contrat signé en 2017, pour cinq ans.

Bientôt dans sa dernière saison contractuelle avec le PSG

Au 30 juin, il ne lui restera plus qu’un an et vu sa valorisation sur le mercato, son club ne prendre pas le risque de le voir partir libre, l’été suivant. S’il le devait, Kylian Mbappé gagnerait alors près de 23 millions d’euros brut, pour salaire sur l’exercice 2021-22. Indépendamment des primes associées à la part fixe. C’est une information du journal L’Equipe, ce samedi, qui évoque le dernier exercice du crack français, payé à hauteur de 13 millions d’euros net.

Un contrat évolutif signé par Kylian Mbappé

En 2017 quand il est arrivé en grande pompe de Monaco, dans le sillage de Neymar, Mbappé a signé un contrat évolutif sur le salaire. De 1,5 millions d’euros brut mensuels la première année, il devrait émarger à près de 2 millions, en 2021-22. Cela, si rien n’évolue dans sa situation contractuelle, mais dans son cas on l’a dit, c’est très incertain, pour ne pas dire improbable.