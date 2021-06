Deschamps 5e, les 10 sélectionneurs les mieux payés de l’Euro

Classement des coaches les mieux payés de l’Euro 2020-2021.

Si Marco Rossi doit courber l’échine face à ses trois premiers adversaires, avant le début de l’Euro 2020-2021, ce n’est pas certainement pas pour son équipe de la Hongrie gonflée à bloc, car invaincue depuis 11 matches, mais devant la fiche de paie des quatre sélectionneurs nationaux, du groupe F des Bleus. Car trois d’entre eux sont dans le top 6 des mieux payés, parmi les 24 qui participent au tournoi.



Les coaches les mieux payés à l'Euro : 10=. Senol Gunes (Turquie) = 1 M€/an

Didier Deschamps dans la moyenne des sélectionneurs

Dont Didier Deschamps, à la tête de l’Equipe de France. Prolongé par la 3F, en fin d’année 2019 jusqu’en 2022, il est cinquième dans ce classement, rejoint depuis ce mois de mai, par l’Italien Roberto Mancini, après qu’il a renouvelé son contrat, jusqu’en 2026. A cette occasion, son salaire a été augmenté. Un an environ après que Luis Enrique a demandé, de sa propre initiative selon la presse espagnole, à baisser sa rémunération, en réponse et soutien, face à la crise.

Joachim Löw le mieux payé des 24 coaches à l’Euro 2020-2021

Ce top 10 des sélectionneurs les mieux payés de l’Euro 2020-21 est celui de la rédac de Sportune, sur la base des salaires annuels de chacun, exprimés en brut et sans les primes auxquelles ils pourront prétendre, au cours de la compétition. Didier Deschamps et Roberto Mancini, évoqués plus haut, sont pile dans la moyenne du top 10, à 2,5 millions d’euros par an. Le sélectionneur français affrontera son homologue, Joachim Löw, en ouverture du tournoi. L’Allemand est justement le technicien qui gagne le plus d’entre tous.