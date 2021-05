Deschamps et sa liste dopent l’audience du JT sur TF1

La liste de Didier Deschamps était attendue, plus encore avec le rumeurs d’un retour de Karim Benzema.

Didier Deschamps était hier soir, à 20h20 pétante, en direct simultané, sur les chaînes TF1 et M6. A cette occasion, le sélectionneur de l’équipe de France de football a dévoilé la liste des 26 joueurs qu’il retenait avec lui, pour l’Euro de football, qui se dispute à compter du 11 juin.

La liste des Bleus très suivis sur TF1, moins sur M6

La question du retour de Karim Benzema soulevée plus tôt dans la journée, par L’Equipe, a forcément motivé du monde, à suivre l’annonce de DD. Toutefois moins sur M6, qui a gardé des audiences plutôt stable sur l’ordinaire que pour TF1, largement en tête à ce moment de la soirée.

#Audiences @TF1 Très Large Leadership de @TF1LeJT#Le20H de @GillesBouleau au global 📌 7M tvsp

✅ 27.8% PdA 4+

📈 +2M tvsp vs ppal concurrent L’annonce de la liste des Bleus par #DidierDeschamps 📌 7,6M tvsp

✅ 29% PDA 4+

📌Pic à 7,8M tvsp

📈+ 4,6M tvsp vs concurrent pic.twitter.com/Fo5XIa8Zn8 — TF1 Pro (@TF1Pro) May 19, 2021

Un pic à près de 8M pour suivre l’intervention de Deschamps

Près de 7 millions de téléspectateurs en moyenne ont suivi le journal télévisé, de Gilles Bouleau. C’est 27,8% des parts d’audience (pad) et 2 millions de plus que le JT concurrent de France 2. Le pic a été atteint pendant l’intervention du sélectionneur à 7,9 millions de téléspectateurs et une pad, à 29%.