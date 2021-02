DFCO – PSG : Les audiences de la rencontre à la télé

Un peu plus de 800 000 téléspectateurs en moyenne ont suivi le match DFCO – PSG sur Canal +

C’était un match des extrêmes, à l’enjeu de fait conséquent, dans un sens comme dans l’autre. Le DFCO et le PSG s’affrontaient ce samedi, en fin d’après-midi, dans le cadre du championnat de France. Avec, pour Dijon, l’obligation de gagner à domicile, puisque le club est la lanterne rouge de la Ligue 1, et la même chose pour Paris qui joue le titre. La rencontre s’est disputée en direct sur Canal +, à 17h00.

Victoire du PSG sur Dijon et bon samedi aussi pour Canal +

Sur le terrain, le Paris Saint-Germain a facilement et largement gagné, sur le score sans appel de 4-0. Les audiences ont été à la hauteur pour le diffuseur Canal +. Selon Destination Télé, 813 000 téléspectateurs en moyenne, ont suivi l’opposition. C’est plus que les précédents samedis, avec les matches FC Nantes – OM et PSG – OGCN.

813 000 abonnés pour Dijon #PSG hier à 17h sur Canal+

malgré la concurrence de Galles-Angleterre sur France 2 à 17h45 : 2 680 000 téléspectateurs vs 676 000 abonnés pour Nantes #OM samedi dernier à 17h

vs 807 000 pour #PSG Nice il y a 2 semaines pic.twitter.com/VsYlUfqNml — Destination Télé (@DestinationTele) February 28, 2021

C’était aussi un samedi concurrentiel avec le rugby et le tournoi des Six Nations. Ou, toujours sur Canal, le choc du Top 14 La Rochelle – Stade Toulousain, diffusé en soirée. Il a été suivi par 615 000 téléspectateurs selon Pure Media.