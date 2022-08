Du Barça au PSG, l’évolution du salaire de Messi en carrière

Ils ne sont pas nombreux, les clubs en capacité de répondre aux attentes de Lionel Messi. Quand ce dernier a dû partir, le PSG a raflé la mise.

Il était pourtant dit, quelques années en arrière, que Lionel Messi ne quitterait jamais le FC Barcelone. La volonté était alors commune, de la part du club autant que du joueur, de sceller pour l’éternité, cette association si souvent parfaite. Las, nul amateur de football n’oubliera les larmes de La Pulga, à la tribune, à l’annonce de son départ du Barça. Puis son sourire, quand il a rejoint le PSG. Cela, en réduisant certes son salaire, puisque c’était l’objet de son départ de Catalogne, mais en restant l’un des footballeurs les mieux payés de son époque, eu égard il est vrai, à son CV exceptionnel.

Le mieux payé du foot avant de rejoindre le PSG

Avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi dépasse les 40 millions d’euros brut annuels, sans les bonus diverses et nombreux. Quand il était précédemment au FCB, dans son dernier contrat signé en 2017 jusqu’en 2022, il en avait toute une flopée, entre primes sportives et droits d’image diverses et variés. Il était alors le numéro de son sport, sur la grille de rémunération.

Lionel Messi a signé pro en 2005 avec le Barça

Bien des années avant, Messi a fait ses grands débuts professionnels, en 2005. Mais c’est encore plus tôt que la légende s’est forgée, avec l’histoire de la serviette de table pour contrat, signé en 2000. Avant même d’être dans le grand bain des pros et d’ailleurs d’atteindre la majorité, l’attaquant argentin recevait déjà un salaire proche de 60 000 euros brut mensuels. En 2005, il passe donc professionnel, pour quelques 3 millions brut la saison. Après quoi, sa rémunération progressera de manière exponentielle, jusqu’à son dernier bail signé avec les Blaugrana ; il paraphera six extensions de son contrat et verra son salaire progresser de 7 millions d’euros annuels, en 2007, à donc 60 millions de part fixe, à compter de 2017.

Sous contrat à Paris jusqu’à la fin de cette saison. Voire plus

La suite on la connait tous désormais. Lionel Messi s’est engagé, le 10 août 2021, pour deux ans (plus une saison en option), avec le Paris Saint-Germain, qui lui offre de rester l’un des plus gros revenus du monde du ballon rond, bien que celui-ci ait été depuis dépassé par l’ascension de son coéquipier, Kylian Mbappé, désormais mieux payé, depuis qu’il a été prolongé.