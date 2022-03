Du PSG au RCSA, l’évolution du salaire de Kevin Gameiro en carrière

Kevin Gameiro s’est engagé jusqu’en 2023 avec le club de Strasbourg qui l’a lancé, des années plus tôt, dans le grand bain du football pro.

A 34 ans, au crépuscule de sa carrière professionnelle, Kevin Gameiro a fait le choix du coeur, plus que du portefeuille, à l’instant pour lui de revenir en France, et au club de Strasbourg. S’il est, selon les estimations du journal L’Equipe, le joueur le mieux payé du RCSA, cette saison 2021-2022, à près de 120 000 euros brut mensuels, cette rémunération est plus de deux fois inférieure, à ce qu’il gagnait, dix ans plus tôt, sous les couleurs du PSG.

Du PSG avant son départ, au RCS Strasbourg, pour son retour en Ligue 1

A l’époque, l’attaquant international français à 13 reprises, avait signé un contrat équivalent à 300 000 euros brut par mois, proche alors de ceux que revendiquaient ses partenaires Jérémy Menez, ou le milieu Mohamed Sissoko. C’est après qu’il a quitté le pays, pour traverser les Pyrénées. D’abord tout au sud, à Séville pendant trois ans, moyennant un salaire proche de 4,5 millions d’euros brut la saison.

L’Atlético Madrid pour le contrat le plus cher de Kevin Gameiro

Puis, à l’Atlético Madrid au sein duquel il remportera une quatrième édition de la Ligue Europa, en 2018, en plus des trois précédemment remportées, sous le maillot sévillan. C’est avec les Colchoneros que Kevin Gameiro paraphera son contrat le plus cher, à 400 000 euros brut tous les mois, pendant deux ans, de 2016 à 2018. De là, il partira en direction de Valence, en 2018, en réduisant ses émoluments, à près de 3 millions, la saison complète. Il y restera jusqu’au terme de la saison 2021 dernière. La suite, on la connait…