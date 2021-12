Eden Hazard, dans sa maison à 11M€ avec piscine intérieure et terrain de tennis

Eden Hazard vit dans la « Black house », en banlieue de Madrid.

Eden Hazard ne vit pas son expérience au Real Madrid, comme il l’avait rêvé, quand il portait encore les couleurs de Chelsea. L’attaquant belge a disputé 15 matchs cette saison et n’a été que 37 fois titulaire depuis qu’il a rejoint les Merengue, en 2019. C’est peu pour la recrue la plus chère de l’histoire du club, qui peut trouver refuge, dans les moments difficiles, entre les murs de sa grande maison, achetée dans le quartier select, la Finca.

Eden Hazard s’est installé dans le quartier de la Finca

C’est là que vivent pas mal de joueurs cotés, du Real ou de l’Atlético rival. Eden Hazard a pris quartier dans une grande maison de 1 631 m2, sur une surface totale 5 151 m2. Elle est d’une architecture moderne, typique des bâtisses des environs, mais en ardoise noire, qui contraste avec le blanc plus commun. Cela lui vaut le surnom de « Black House », par opposition à la « Maison Blanche » qui définit notamment son club.

Anciennement la maison d’un chanteur espagnol

Eden Hazard a pris la suite d’Alejandro Sanz, un chanteur réputé d’Espagne, à qui la maison appartenait précédemment. Elle vaudrait 11 millions d’euros, un prix élevé justifié par le quartier et les prestations que la famille du belge y trouve. Elle dispose en effet de six chambres et dix salles de bain. Il y a une piscine intérieure, une salle de cinéma et une de sport, une grande cave à vin, un spa, ou pour la plaisir extérieur, un terrain de tennis privatif.

Quel futur pour Eden Hazard avec le Real Madrid ?

La demeure à voir en images ci-dessus, est équipée de toute l’électronique et la domotique récente. Lumineuse, ses vitres protègent les résidents du soleil qui tape fort à Madrid, par un filtre occultant. Eden Hazard et les siens s’y sont installés dès leur arrivée en Espagne. Le capitaine des Diables Rouges s’est engagé jusqu’en 2024 avec le Real, mais il pourrait ne pas aller si loin, si sa situation sportive ne s’arrange pas en sa faveur, d’ici là.