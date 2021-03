Erling Haaland prend la pose avec une montre à 120 000€

Erling Haaland porte une montre de luxe de la marque Audemars Piguet.

Erling Haaland est sur un petit nuage. L’attaquant norvégien enchaîne les buts en Ligue des Champions et en Bundesliga. Des performances, qui le rendent heureux, le joueur du Borussia Dortmund s’affiche avec un large sourire aux lèvres sur Instagram, et une belle montre de luxe au poignet. Elle est de la marque Audemars Piguet.

Haaland choisi un modèle à 120 000€

Le modèle avec lequel pose Haaland, est une Audemars Piguet Royal Oak Double Balance, d’une valeur estimée proche de 120 000€. Elle présente un cadran gris ardoise, avec des index appliqués en or rose, et des aiguilles Royal Oak, dont un revêtement luminescent. Le Norvégien a de quoi se faire plaisir, il est payé près de 8 millions d’euros bruts par an, dans son club allemand.

L’attaquant de Dortmund apprécie les montres

L’ancien buteur de Salzbourg, s’est déjà affiché avec une montre de luxe. Après la victoire face au PSG, la saison dernière, en Ligue des Champions, le joueur de 20 ans portait une Hublot Spirit of Big Bang King Gold. Un objet dont le boîtier et la lunette sont en or rose 18 carats, le cadran en saphir, les aiguilles plaquées or satinées avec luminescent blanc.