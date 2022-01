ESTAC : Qui vend le plus de maillots à son nom chez les Troyens ?

Capitaine et champion du monde, c’est déjà bien assez sur le CV d’Adil Rami, pour séduire les supporters de son club : l’ESTAC Troyes.

« A tout seigneur, tout honneur » dit l’adage, qui ici, s’applique à l’ESTAC Troyes. L’honneur, pour Adil Rami, d’être celui que les suiveurs du club de l’Aube réclament le plus, floqués au dos des maillots de la saison 2021-2022 qu’ils achètent. Honneur à l’un des quatre champions du monde de football en titre, présents dans notre championnat.

Un champion du monde au top des ventes de maillots à son nom

Adil Rami est donc le numéro un sur le merchandising, avec le bleu du domicile pour pièce la plus consommée, selon les tendances qui nous ont été communiquées. Au club promu, il se vend aussi un certain nombre de numéros 30, comme Messi au PSG. Si ce n’est qu’ici, le 30 est celui du gardien de but, Gauthier Gallon. Des portiers, au classement des joueurs les plus floqués sur les maillots des supporters, ça n’est pas banal, mais pas inédit non plus. Nous l’avons notamment constaté à Saint-Etienne ou Strasbourg.

L’ESTAC Troyes a Le Coq Sportif voisin pour équipementier

Gauthier Gallon se glisse, quatrième, devant le numéro 6 de Rominigue Kouamé, au pied du podium que campe le numéro 7 de Yoann Touzghar, à la troisième place. Et pour le devancer, le 10 du milieu Florian Tardieu. L’ESTAC est habillé par l’équipementier Le Coq Sportif, qui a la particularité de siéger à Romilly-sur-Seine, à une quarantaine de bornes seulement, de la ville de Troyes.

