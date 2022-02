ESTAC: Télé, sponsors, billetterie, les chiffres d’une saison 2021 déficitaire de 5 M€

Malgré la remontée en Ligue 1, l’ESTAC Troyes du président Aymeric Magne (qui n’est arrivé qu’au terme de l’exercice), a bouclé sa saison dernière avec des pertes financières. Comme cela a, malheureusement, été le lot de la majorité des clubs pros, dans le contexte de la Covid.

Autre bilan comptable de la saison 2020-2021 que nous observons en primeur, à Sportune, celui de l’ESTAC Troyes, promu dans l’élite. Avant de rejoindre la Ligue 1, le club de l’Aube a terminé son exercice dernier déficitaire, comme la majorité des clubs étudiés, par la conséquence d’une activité singulière en période de Covid. Avec des stades sous contraintes de jauges, voire à huis clos.

Comme la majorité des clubs de L1, l’ESTAC a terminé 2021 avec un déficit

De fait, au bilan 2021, d’après les chiffres déposés par le club, que nous avons consulté, l’ESTAC Troyes accuse un déficit de 5 262 690 euros net. Cela, en raison d’un chiffre d’affaire réduit par la Covid (la billetterie a rapporté 27 000 euros sur la saison et les abonnements, 189 000 €) et des charges de l’exploitation qui, bien qu’en baisse, dépassent les revenus de l’opérationnel, principalement les salaires et charges sociales, qui pèsent cumulés, 11,83 millions d’euros, au bilan du 30 juin dernier.

Des revenus de l’opérationnel en baisse, du fait de la crise de la Covid

Inversement, sur le front des recettes, le sponsoring et partenariats commerciaux, couplés au merchandising au store officiel, rapportent 1,94 millions d’euros et l’audiovisuel du championnat, 5,309 millions d’euros. Au total, le produit de l’exploitation, s’élève à près de 8,3 millions d’euros au bilan de la saison dernière. Cette perte de plus de 5 M€ net, fait suite, pour l’ESTAC Troyes a un exercice 2020 financièrement plus probant, en dépit de l’arrêt prématuré des championnats ; le club avait alors dégagé un bénéfice net de 1,517 millions d’euros.