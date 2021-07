PSG : Ethan Mbappé peut-il devenir plus fort que Kylian sur FIFA 21 ?

Ethan et Kylian, des frangins réunis sous le maillot du PSG.

Il est devenu, sur la fin du mois de juin, un aspirant au Paris Saint-Germain. Ethan Mbappé marche sur les traces de son frère, Kylian, avec plus de pression sur ses pourtant jeunes épaules, dans le sillage de son brillant d’aîné. Que vaut Ethan Mbappé, sur le rectangle vert, à son poste de milieu de terrain ? Nous n’en savons rien.

Ethan dans le sillage pesant de son crack d’aîné

BCHDGaming non plus. Mais ce spécialiste des simulations FIFA 21 les plus décalées, a cherché à savoir, si dans l’univers du jeu d’Electronic Arts, le plus jeune avait le potentiel pour dépasser son grand frère. Lequel, Kylian, pour ne rien spoiler de la séquence à voir ci-dessus (en Anglais), atteint la note maximale de 99, en huitième saison.

Ensemble au PSG. Et un jour en équipe de France ?

Les frangins Ethan et Kylian sont ici alignés sous le même maillot du PSG, qui est présentement le leur. Ils le deviennent également frappés du même Coq de l’équipe de France. Qui sait si ce scénario là, n’arrivera pas un jour prochain ?…