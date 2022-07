Euro 2022 : Les 10 joueuses les plus chères du tournoi sur le mercato

Marie-Antoinette Katoto est la joueuse de l’équipe de France, la plus chère sur le mercato. Mais son Euro 2022 s’est achevé trop tôt.

L’Euro féminin 2022 de football se déroule actuellement en Angleterre, du 6 au 31 juillet 2022. Initialement prévu l’été dernier, il est reporté à cette année, en raison de la reprogrammation de l’Euro masculin et des Jeux olympiques 2020, pour cause de pandémie. Sportune vous propose un classement des 10 joueuses les plus chères de la compétition.

La Ballon d’or Alexia Putellas, absente de l’Euro 2022

Si elle ne s’était pas blessée à l’entraînement, la veille du début de l’Euro, Alexia Putellas trusterait la première place de ce classement. En effet, la Ballon d’or 2021 a subi une grave blessure au genou le 5 juillet dernier, qui va l’éloigner des terrains pendant quasiment toute la saison 2022-2023. Selon le site allemand Soccerdonna, la barcelonaise est évaluée à 600 000 €.

Deux joueuses de la Norvège parmi les plus chères sur le mercato

En l’absence de l’espagnole, deux joueuses norvégiennes figurent dans le top 3 des footballeuses les mieux cotées de ce Championnat d’Europe. On retrouve la lyonnaise Ada Hegerberg, Ballon d’or 2018 et meilleure buteuse de l’histoire de la C1 féminine, qui est la joueuse la plus chère de cette compétition. Sa compatriote Caroline Graham Hansen, qui évolue au FC Barcelone, est sur la dernière marche du podium. Une seule française est présente dans ce classement, à savoir l’attaquante du PSG, Marie-Antoinette Katoto, estimée à 375 000 €. Comme la Néerlandaise Like Martens, 7e du classement et elle aussi sur le flanc, l’Euro s’est achevé trop vite pour l’attaquante parisienne, en raison d’une vilaine blessure contractée face à l’Islande.

Les 10 joueuses les plus chères de l’Euro 2022 sur le mercato

10 = Patri Guijarro (Espagne) = 300 000 €

9 = Fran Kirby (Angleterre) = 300 000 €

8 = Maria Pilar León (Espagne) = 350 000 €

7 = Lieke Martens (Pays-Bas) = 350 000 €

6 = Marie-Antoinette Katoto (France) = 375 000 €

5 = Aitana Bonmati (Espagne) = 400 000 €

4 = Pernille Harder (Danemark) = 400 000 €

3 = Caroline Graham Hansen (Norvège) = 400 000 €

2 = Vivianne Miedema (Pays-Bas) = 450 000 €

1 = Ada Hegerberg (Norvège) = 475 000 €