Everton : Salaire, contrat ce que Lucas Digne a résigné avec les Toffees

Lucas Digne est désormais sous contrat avec Everton jusqu’en 2025.

C’était le mois dernier, presque tout pile. Officialisée par les Toffees le 24 février, l’extension du contrat de Lucas Digne, au club d’Everton. Le latéral gauche international français s’y est engagé en 2018, au sortir d’une expérience mitigée au FC Barcelone. En Premier League il se montre à son avantage, au point donc, d’obtenir sa prolongation, à deux ans du terme du précédent contrat, en 2023.

Désormais, Lucas Digne est un joueur d’Everton jusqu’au soir du 30 juin 2025. Il a gagné deux saisons de plus et à cette occasion, son salaire a été augmenté. Précédemment estimé proche de 5 millions d’euros la saison, ou 90 000 livres brut hebdomadaires, il gagne dorénavant presque 120 000 livres par semaine, selon les données de la plateforme Spotrac. Soit une saison complète convertie à l’euro, à près de 7,2 millions d’euros brut. Moins les primes individuelles ou collectives.

✍️ | Lucas Digne has signed a new long-term contract, committing his future to #EFC until the end of June 2025! 🔵 — Everton (@Everton) February 24, 2021

Sur le podium des salaires chez les Toffees

Le joueur formé au Lille OSC, passé ensuite par le Paris Saint-Germain, grimpe en conséquence sur le podium des joueurs les mieux payés chez les Toffees de Carlo Ancelotti. Digne est troisième après le milieu offensif brésilien Bernard et le défenseur colombien Yerry Mina, tous deux à 7,3 millions par an. Il est aussi le septième français au plus gros salaire de la Premier League, après Paul Pogba, Anthony Martial, Tanguy Ndombélé, Alexandre Lacazette, N’Golo Kanté et Aymeric Laporte.