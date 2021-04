Ex-ASSE : Combien vaut désormais Wesley Fofana sur le mercato ?

La cote de Wesley Fofana progresse, comme l’intérêt des clubs à son égard.

A peine arrivé, déjà sur le départ, Wesley Fofana ? Si c’est le cas, c’est pour une bonne raison, puisque le défenseur central de Leicester City performe, pour sa première saison en Premier League, après ses années de formation et les premières du professionnalisme, sous le vert maillot de l’ASSE. Quelques mois anglais ont suffi, le natif de Marseille a été repéré et des plus grands puisque, selon Foot Mercato, Manchester United est sur sa piste.

La cession record de l’ASSE s’est valorisé sur le mercato

Wesley Fofana, rappelons-le, est la cession de contrat la plus chère de l’histoire de Saint-Etienne. L’été dernier, il a quitté le club pour les Foxes de Leicester, moyennant une indemnité compensatoire de 35 millions d’euros. A double titre, il vaut forcément plus désormais, sur le marché des transferts : d’une part il a gagné une saison de plus contractuelle, de 2024 à Sainté, à 2025 désormais. Et pour les raisons évoquées plus haut, de ses performances sportives.

Un contrat long jusqu’en 2025 avec Leicester

Cette valorisation n’est pas vraie pour Transfermarkt, qui l’estime à 30 millions d’euros, mais elle est manifeste, du côté de l’Observatoire du football, avec une cote entre 50 et 70 millions d’euros. Wesley Fofana est donc lié à Leicester jusqu’en 2025, avec un contrat qui lui rapporte 100 000 euros brut mensuels. C’est son plus gros jusqu’ici, mais à vingt printemps, il peut être ambitieux et espérer toucher le pactole d’ici à quelques années… Au plus tard !