Ex de Southampton devenu l’un des acteurs porno les mieux payés au monde

Danny Moutain n’a pas eu la carrière dont il rêvait. Mais il ne s’en plain pas…

C’est l’histoire, somme toute banale, d’un footballeur en devenir et prometteur, qui voit sa carrière se briser aux portes du professionnalisme, à cause d’une blessure à un genou. Le gauche, à 17 ans, pour Danny Mountain, ex-aspirant dans les rangs des Saints de Southampton, club de la Premier League anglaise.

Danny Moutain se rêvait footballeur, il est devenu acteur porno

Fauché dans son élan, Danny Mountain a trouvé une autre façon de rebondir. Bien moins ordinaire que la pratique du ballon rond. Son destin change quand il rencontre une jeune femme, à qui s’offre le monde du porno, sans que elle ne le veuille. Elle lui laissera la carte de visite reçue et c’est ainsi, racontait le média Scorum, que l’ex footballeur, aujourd’hui âgé de 37 ans, est devenu acteur de film X. Et l’un des plus bankable de son industrie.

L’un des acteurs de films X les plus bankable dans le monde

Il serait devenu, l’un des plus riches de la profession, avec plus de 1,5 millions de dollars estimés gagnés. Et quelques 600 films, à son actif. « Enfant, je rêvais de devenir un footballeur célèbre, se souvient Danny Mountain . Malheureusement, je ne marquerai jamais pour l’Angleterre, mais cela ne m’a pas empêché de réussir. Aujourd’hui, j’ai une grande maison, je mange au restaurant et je joue au football avec Vinnie Jones, Jason Statham et d’autres célébrités le week-end. » Il reste aussi un supporter des Saints et avoue une préférence par ailleurs, pour Manchester United.