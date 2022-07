Ex-LFP : Didier Quillot revient aux affaires sportives… dans le vélo !

Presque deux ans tout pile après son départ du monde du football, Didier Quillot revient, cette fois dans le cyclisme.

Et l’on reparle de Didier Quillot, quasiment deux ans après son départ de la Ligue de football professionnel, dont il était anciennement, le directeur général. A l’époque, l’ancien n°2 du football professionnel français, qui fut aussi dirigeant chez Lagardère ou Orange, s’en était allé avec un chèque d’indemnité de 1,49 millions d’euros, pour le dénouement du dossier des droits télé, avec Mediapro. Heureux à l’époque, avant que le, projet ne s’effondre.

De la Ligue de football professionnel au Tour de France cycliste

Depuis, Didier Quillot se faisait discret, notamment sur les réseaux sociaux. Seule info tirée de ces deux ans le concernant : il est l’un des investisseurs de la nouvelle plateforme NFT, Royaltiz. Mais voilà que ce dimanche, le journal L’Equipe nous apprend son retour dans le monde du sport, non dans le football mais ici le cyclisme, au jour de l’arrivée finale du Tour de France masculin et du départ de la course féminine. Didier Quillot est l’un des visages derrière le projet d’une nouvelle équipe professionnelle, associée à la ville de Paris.

Didier Quillot derrière un projet d’équipe associé à la ville de Paris

L’idée ? Que la marque « Paris Cycling Club » devienne, dès la saison prochaine, un partenaire principal du team B&B Hôtels que dirige Jérôme Pineau, et qu’à la faveur d’un budget gonflé, l’équipe accède d’abord au World Tour, dans un premier temps, puis qu’elle revendique sa place et des victoires, dans le peloton des meilleurs. Didier Quillot, explique le quotidien sportif, est accompagné dans l’initiative, par Pineau le premier, ainsi que Régis Lefebvre et Guillaume de la Hosseraye. A deux ans des Jeux Olympique 2024 que Paris organisera, les porteurs du projet soutiennent l’ambition d’Anne Hidalgo dans sa volonté de faire de sa ville, la « capitale mondiale du vélo ».