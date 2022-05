Ex-OM : Mathieu Flamini devient PDG de sa start-up, GF Biochemicals

Après avoir co-fondé GF Biochemicals, Mathieu Flamini vient de prendre la direction de la prometteuse start-up.

L’après-carrière est un sujet très important pour la majorité des footballeurs. Pour Mathieu Flamini, l’ancien de l’OM et de l’AC Milan, la reconversion se fait via son entreprise GF Biochemicals. Elle avait déjà commencé avant même son départ du sport en 2019, puisqu’il a co-fondé la société en 2008, en compagnie de Pasquale Granata. En plus d’être l’un des fondateurs du projet, il en devient le PDG, comme l’a annoncé l’entreprise, jeudi dernier.

L’ex de l’OM Mathieu Flamini devient le PDG de sa start-up

“Faire avancer la transition vers des produits de grande consommation plus sûrs et éco-responsables”, telle sera l’une des missions de l’ancien milieu de terrain. GF Biochemicals est une société qui a pour but de trouver des alternatives durables aux produits pétroliers. En parallèle à cette nomination, l’entreprise a annoncé avoir levé 15 millions d’euros, lors d’un tour de financement mené par Sofinnova Partners, avec la participation de Sparta Capital.

Une levée de fonds de 15 M€ pour GF Biochemicals

La société « est à un moment charnière de son développement et de sa mission. Cet investissement est la première étape d’un grand voyage qui ira également dans le sens du développement de partenariats et d’accords clés avec les grands producteurs de biens ménagers et industriels. » a indiqué Mathieu Flamini, dans un communiqué. Si son statut dans l’entreprise a changé, le but reste le même : rendre les produits chimiques respectueux de l’environnement.