G-Shock créé une montre signature pour Choupo-Moting en 13 exemplaires

Eric Maxim Choupo-Moting a sa montre signature, créée par G-Shock.

De nombreux footballeurs ont un attrait pour le monde de la mode. Eric Maxim Choupo-Moting, l’ancien du PSG, n’y fait pas exception. Le joueur de 33 ans est un fan de montres, et plus particulièrement de la marque japonaise G-Shock. Cette dernière, en collaboration avec l’attaquant du Bayern Munich, a créé une montre exclusive pour Choupo-Moting, la G-Shock x Choupo, limitée à 13 exemplaires.

13 exemplaires pour la montre de l’ancien du PSG signée G-Shock

Il s’agit du modèle GM-6900 de l’horloger nippon. A la différence de l’originale, la montre présente les inscriptions “Dream” et “Believe”, ainsi que son numéro de série. Le fruit de la collaboration ne paraîtra qu’en 13 pièces (comme son numéro en club, et en sélection). Cependant, neuf sont déjà réservées, à lui, et à ses proches. Les quatre restantes seront disponibles du 30 mars au 13 avril, via un tirage au sort, organisé par G-Shock, parmi les fans de la marque et du joueur.

Choupo-Moting est attaché à la marque depuis très jeune

« Même à l’adolescence, les montres G-SHOCK m’intéressaient, principalement en raison de la variété des modèles, des fonctions et des couleurs, indique Choupo-Moting, dans un communiqué. Il y avait toujours un modèle que je trouvais particulièrement cool, que je devais absolument avoir, parce qu’il avait la bonne couleur ou la bonne fonction. C’est extrêmement symbolique pour moi d’avoir ma propre montre G-SHOCK, dans laquelle mon goût très personnel a été incorporé ». Avec ce bijou personnalisé, l’ancien du PSG étend sa collection de montres, qu’il n’hésite pas à afficher sur ses réseaux sociaux.