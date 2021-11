Salaire, contrat, ce que Dani Alves réclamerait pour revenir au Barça

Un retour de Dani Alves au Barça ?

Depuis qu’il a résilié son contrat avec Sao Paulo, Dani Alves n’a plus de club. Mais des fourmis dans les jambes. A 38 ans, le latéral brésilien ne semble pas vouloir raccrocher les crampons et sachant les difficultés de ses ex, il aurait proposé ses services au FC Barcelone. Qui, selon UOL, au Brésil, envisagerait de s’entretenir avec lui.

Dani Alves se proposerait au FC Barcelone

Et en Espagne, des informations s’ajoutent, quant à la forme que pourrait prendre le retour de l‘ancien joueur du PSG. Selon le média Diario Gol, Dani Alves gagnait précédemment quatre millions d’euros par an, au Brésil. Il en réclamerait moins de la part du Barça. A savoir un million d’euros, pour boucler les six derniers mois de la saison 2021-22, de janvier à juin.

Un contrat jusqu’en 2023 pour l’ex du PSG ?

Et en suivant, deux millions d’euros, pour l’exercice complet, 2022-2023, qui serait probablement son dernier, avant qu’il ne raccroche les crampons. Reste que le Barça, endetté de plus du milliard d’euros, est sous surveillance de sa Ligue nationale. Toutes ses dépenses sont contrôlées et encadrées, mais il peut compenser par des renforts, des départs dans son collectif, cet hiver.