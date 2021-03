Ex-PSG : Salaire, contrat, ce que Jesé a signé avec Las Palmas

Jesé Rodriguez est retourné à Las Palmas, après avoir résilié son contrat avec le PSG.

Cet hiver, Jesé Rodriguez s’est engagé avec Las Palmas, aux Canaries, après avoir résilié son contrat au PSG. Arrivé en 2016 dans le club de la capitale, il n’a jamais convaincu, et a enchaîné les prêts. En rejoignant, l’équipe de seconde division espagnole, l’ancien joueur du Real Madrid semble de nouveau prendre du plaisir, et se remet à travailler correctement. Le journal espagnol AS, a même loué son entrée en jeu face à Castellon, en février dernier : « Il a essayé, à nouveau, dès son entrée et, il peut être considéré comme le meilleur joueur de son équipe ».

Jesé s’est engagé 6 mois avec Las Palmas

Jesé Rodriguez a signé 6 mois avec Las Palmas, soit, jusqu’à la fin de la saison en cours. Une courte période, mais qui pourrait relancer la carrière du joueur de 28 ans. Il a fait le choix du coeur, selon Cuatro, l’ancien ailier gauche parisien avait des touches en Arabie Saoudite, ou encore en MLS. Des destinations, plus avantageuses, sur le plan financier, que la modeste équipe de deuxième division espagnole. En effet, afin de retourner sur ses terres natales, l’ancien offensif du PSG a dû baisser de manière considérable son salaire.

Un salaire largement moins important qu’au PSG

Jesé Rodriguez touchait un salaire de 4,5 millions d’euros brut par saison, pour ne pas jouer de match officiel avec le groupe professionnel du PSG. D’après Fichajes, la rémunération de l’ancien joueur de Stoke City, à Las Palmas est de 1,5 millions d’euros brut par an, soit 125 000 euros par mois jusqu’au 30 juin prochain. Transfermarkt, évalue sa valeur marchande à 1,5 millions d’euros, alors qu’à son arrivée dans la capitale française, il était valorisé à 12,5 millions d’euros. Une chute brutale, pour l’élément qui a gagné deux fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid.