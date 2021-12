Salaire, contrat, ce que le Barça proposerait à Edinson Cavani

Edinson Cavani va-t-il écourter l’expérience mancunienne, plus vite qu’il ne le devrait contractuellement parlant ? Il reste six mois, à l’ancien buteur du PSG, mais ce dernier est contrarié par la concurrence, alors que loin de là, en Espagne, le Barça pense à lui pour prendre les rênes d’une attaque que vient d’abandonner la mort dans l’âme, Sergio Agüero.

Il ne s’en faudrait que d’une résiliation du contrat de l’Uruguayen, de la part de Manchester United, pour que le reste s’enchaîne très vite. Le média Sport évoquait des discussions sur un contrat de six mois plus une saison pleine de plus, avec un salaire fortement réduit jusqu’au terme de l’exercice en cours, qui serait réévalué, à la saison suivante.

#Barça have offered a contract until June 2022 by €3,5M to Edinson #Cavani with option for another year around €5M as salary. El Matador has given his avilabilty. If #ManchesterUnited decide to give green light without #transfers fee, the deal will be completed. #FCB #MUFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 21, 2021