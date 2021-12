Ex-PSG : Salaire, contrat, ce que Thiago Motta a signé avec Spezia Calcio

Depuis le début de cette saison, Thiago Motta dirige le Spezia Calcio, en Serie A.

Une deuxième expérience en Serie A s’offre à lui. La première a été courte, avec le Genoa. Celle-ci a débuté au mois de juillet dernier. Le 8, précisément, Thiago Motta a été choisi pour devenir le coach de Spezia Calcio, promu en Serie A, en 2020. L’ex-milieu de terrain du PSG a la mission de maintenir sa formation parmi l’élite du foot transalpin.

Trois ans de contrat pour Thiago Motta avec Spezia Calcio

Pour cela, sa direction lui a proposé trois ans de contrat, jusqu’au terme de l’exercice 2023-2024. Il vaut de gagner à l’Italo-brésilien un salaire de 700 000 euros net la saison complète, dix fois moins environ que dans les dernières saisons de joueur professionnel, sous le maillot du Paris Saint-Germain. Thiago Motta l’a porté longtemps, de 2012 à 2018, jusqu’à l’âge pour lui, de raccrocher ses crampons.

Trois ans que l’ancien du PSG a embrassé sa nouvelle carrière

Après quoi, il a d’abord dirigé les jeunes du PSG, avant de prendre son envol, sur le banc de clubs professionnels. Présenté comme taillé pour le rôle, avec des idées directrices fortes, l’ancien récupérateur besogneux dans l’entre-jeu, peine un peu à poser efficacement sa patte sur son collectif. Son Spezia Calcio a disputé seize matchs en Serie A, cette saison, il en gagné trois, concédé trois nuls et dix défaites. Il est 17e et premier non relégable, de son championnat.