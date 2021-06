Ex PSG : Salaire, contrat, la juteuse prolongation de Tuchel à Chelsea

Thomas Tuchel a été prolongé par Chelsea, de 2022 à 2024.

En même temps, il l’a mérité, obtenue au lendemain de la victoire des Blues en Ligue des champions, sur le rival Manchester City (1-0). Thomas Tuchel a été prolongé par Chelsea, ce début de juin, moins de six mois après son arrivée au club londonien, en provenance du Paris Saint-Germain, qui l’a remercié.

Tuchel a gagné sa prolongation avec la Ligue des champions

Initialement recruté pour 18 mois, jusqu’en 2022, avec une option d’un an supplémentaire, le technicien allemand va désormais avoir plus. Chelsea vient de lui offrir trois ans pour aller jusqu’au terme de la saison 2023-24. En augmentant, pour l’occasion son salaire, à plus du double de ce qu’il gagnait précédemment. Thomas Tuchel va en effet approcher les 10 millions de livres (11,2 M€), la saison complète, et possiblement 1 millions de plus (1,2 M€), à l’ajout des bonus.

Dans le top 5 des coaches les mieux payés de la Premier League

Le coach de 47 ans devient ainsi l’égal en rémunération, de Brendan Rodger à Leicester City, et l’un des cinq entraîneurs les mieux payés de la Premier League anglaise, derrière Pep Guardiola (23,3 M€ par an à Manchester City) et Jürgen Klopp (17,5 M€ avec Liverpool), maintenant que tour à tour, José Mourinho et Carlo Ancelotti ont quitté respectivement Tottenham et Everton, et des salaires, à 1,5 M€ pour le premier et 13,4 M€ que gagnait l’autre, avant son départ au Real Madrid.

Contract extension to June 2024 for Thomas Tuchel. 👇💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 4, 2021

Mieux que son précédent contrat signé avec le PSG

Ce contrat est le plus conséquent dans la carrière de Thomas Tuchel, depuis qu’il s’est révélé à Mayence, jusqu’au PSG et aujourd’hui Chelsea. C’est à Paris, qu’il avait précédemment négocié son meilleur bail, qu’il avait signé jusqu’en 2021. La suite, on la connait…