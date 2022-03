FC Barcelone: 1res images du futur maillot 2022-2023, avec le nouveau sponsor

Nouveau maillot, accompagné d’un nouveau sponsor, pour le Barça, saison 2022-2023 prochaine.

Il est désormais officiellement acquis que le FC Barcelone portera un nouveau sponsor sur son maillot, la saison 2022-2023 prochaine. Et ce, pour les trois exercices suivants, aux conditions que nous avons détaillé précédemment. Avec Spotify, donc, voilà les premières images de la version domicile de la future tunique principale, du collectif blaugrana.

Blaugrana avec Spotify en doré, le prochain maillot domicile du FC Barcelone

Un maillot que produit Nike, en tant qu’équipementier du club catalan, depuis la fin du siècle dernier. Sur le fond, cette pièce reprend les codes propres, à l’équipe de Xavi. A savoir que le fond est bleu et grenat, et teinté de marine, au niveau des épaules et des manches. Les bandes verticales sont reproduites à l’avant et à l’arrière. Du doré marque les partenaires commerciaux du club, dont Spotify et le nom et le numéro des joueurs, à l’arrière.

La pièce principale du collectif de Xavi pour la saison 2022-2023 prochaine

Le col est rond, la Senyera, le drapeau de la région catalane est en impression dans le dos, au niveau du col, ici en rond. La date de sortie de ce maillot 2022-2023 pour le FC Barcelone n’est pas encore connue ; probablement dans le courant du mois de mai.