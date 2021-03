FC Barcelone : A combien s’élève la fortune de Josep Bartomeu ?

Il est loin le temps de l’élection de Bartomeu à la tête du Barça. Aujourd’hui, il a d’autres soucis.

Soupçonné de corruption, et d’avoir utilisé une agence de communication pour discréditer ses opposants, l’ancien président du FC Barcelone Josep Bartomeu aurait été arrêté par la police, ce lundi, selon la presse epagnole. L’homme de 58 ans, dans le club depuis 2003, jusqu’à son départ en octobre dernier, vient d’une famille aisée, et a grandi dans le quartier chic de Barcelone, Mollet del Vallés. En parallèle du football et des Blaugrana, il a continué d’exercer des rôles importants, dans sa vie professionnelle.

Josep Bartomeu, PDG de la société fondée par son père

Le père de Josep, Bartomeu Guiu fonde en 1963 ADELTE, une entreprise de fabrication pour les industries du transport. L’ex dirigeant du Barca, est actionnaire à hauteur de 40 % et PDG du groupe. Ces dernières années, les effectifs ont augmenté de 20 %, un signe de bonne santé pour la société. En plus de ce rôle, il est associé chez EFS (Equipo Facility Services), un groupe d’entreprises de maintenance de systèmes et d’équipements électromécaniques.

Anciennement président du FC Barcelone

Son divorce en 2018, avec son ancienne femme Marta Frias, a conduit l’entrepreneur a déménager, sans pour autant quitter le quartier huppé de Las Très Torres. Aucun montant financier, n’a été publiquement dévoilé à l’issue de ce divorce. Même s’il est très difficile de donner des chiffres précis, Celebrity Net Worth détermine la fortune de Josep Bartomeu à 100 millions de dollars.