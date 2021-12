FC Barcelone : Agüero vend sa Lamborghini customisée, son « achat le plus inutile » !

« L’achat le plus inutile » de Sergio Agüero est désormais à vendre.

Une Lamborghini anciennement propriété d’un footballeurs – Sergio Agüero – mondialement connu, c’est déjà un plus pour la vente. Si de surcroît, elle est passée entre les mains de Yianni Charalambous, sa valeur augmente encore. Certes, le public est restreint pour ce type d’automobile, mais le second – « Yiannimize », sa société et son nom sur les réseaux sociaux -, est le préparateur des voitures des stars du Royaume-Uni. Il a eu entre ses mains, l’Aventador d’Agüero, aujourd’hui à vendre.

L'Aventador personnalisée de Sergio Agüero en images. À vendre 220 000 euros ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 5

La Lamborghini personnalisée d’Agüero est à vendre

Elle est proposée sur un site de trading d’automobiles réputé, de l’autre côté de la Manche. Cette Aventador, nous l’avions évoqué en 2014, quand l’attaquant, aujourd’hui au FC Barcelone, l’a reçu entre ses mains. C’est alors vers Yianni Charalambous qu’il s’est tourné pour l’étape de la personnalisation, entre un extérieur noir mat et l’intérieur de couleur rouge. L’annonce l’indique tel quel : « Le covering de ce véhicule a été réalisé par Yiannimize, qui est l’une des entreprise de « wrapping », les plus connus dans le monde. Des images peuvent être retrouvées de lui, présentant son travail à Sergio Agüero ». Et en effet, il n’est pas dur de retrouver la poignée de mains, des deux hommes, à réception du bolide, par le footballeur.

L’attaquant du FC Barcelone l’a laissée en Angleterre

Cette Aventador (à découvrir en images dans la diaporama ci-dessus) est à vendre 189 950 livres, soit un peu plus de 220 000 euros. Elle a coûté près du double à l’Argentin, entre l’achat et la customisation. Sous son capot, siffle un moteur V12 LP 700 de 6,5 litres. Elle avale le 0 à 100 km/h, en moins de trois secondes et flirte avec les 350 km/h.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yianni Charalambous (@yiannimize)

L’achat « le plus inutile » de l’aveux même du Kun Agüero

Interrogé à son sujet, l’année dernière, Agüero avait expliqué, en toute franchise : « Mon achat le plus inutile ? Une Lamborghini Aventador il y a 6 ans. Je ne l’utilise jamais, j’ai dû faire 1 200 kilomètres avec. Cela fait deux ans que je me demande pourquoi je l’ai acheté… Maintenant, elle est tout le temps dans le froid et a des toiles d’araignée. » Gageons que son futur propriétaire lui voue plus de passion. Pour précision quand même, l’engin affiche non pas 1 200, mais 4 200 kilomètres à son compteur. Ça reste très (très) peu, pour une voiture de ce calibre.