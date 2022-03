FC Barcelone : Bientôt une cryptomonnaie estampillée Barça ?

Le FC Barcelone envisage de créer sa propre cryptomonnaie.

La technologie de la blockchain prend de plus en plus de place dans le monde moderne. C’est notamment le cas dans le secteur sportif, où de nombreuses équipes, écuries, franchises ou clubs investissent dedans. Le FC Barcelone en est le dernier exemple. Lors du Mobile World Congress 2022, le président des Blaugranas, Joan Laporta a indiqué vouloir se lancer sa propre cryptomonnaie, comme le rapporte le média El Chiringuito, sur ses réseaux sociaux.

Le FC Barcelone compte créer sa propre cryptomonnaie

Les partenariats avec des sociétés de crypto, le Barça connaît, puisque depuis 2020, le club émet des fan tokens (BAR), grâce à sa collaboration avec Chiliz et Socios.com. « Nous voulons créer notre propre cryptomonnaie, et nous devons le faire nous-mêmes, indique Joan Laporta. Nous sommes différents, parce que nous survivons financièrement grâce à ce que nous pouvons générer à travers l’industrie du sport. » Une volonté de le faire soi-même qui concorde avec le refus de sponsors maillots du même secteur, tels que Polkadot ou Binance.

🚨 EL BARÇA SE PASA A LOS NFT 💻 Laporta desvela en el #MWC22 que está trabajando en el lanzamiento de sus NFT’s, su propia criptomoneda y su propio metaverso. pic.twitter.com/HmDqklvdVw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 28, 2022

Le club catalan, à la recherche constante de l’innovation

“Le Barça a toujours été innovant dans l’utilisation et l’adaptation des nouvelles technologies, et nous voulons que cela continue, poursuit-il. Nous savons que la blockchain sera importante dans les années à venir, et le club ne veut pas rater ces opportunités.” C’est également pour cette raison que le boss du FC Barcelone ne compte pas s’arrêter à la simple création de sa cryptomonnaie. Le “Barça Metaverse” et des NFT sont aussi des sujets sur lesquels le club réfléchit fortement.