FC Barcelone : Contrat millionnaire pour Ansu Fati négocié par Jorge Mendes

Ansu Fati of FC Barcelona during the Liga match between Atletico and Barcelone at Wanda Metropolitano on December 1, 2019 in Madrid, Spain. (Photo by Pressinphoto/Icon Sport) – Ansu FATI – Estadio Wanda Metropolitano – Madrid (Espagne)

Officialisée ce jeudi soir par le FC Barcelone, l’extension du contrat d’Ansu Fati est signée par le club et le joueur, jusqu’en 2027. Six ans de plus, c’est déjà une particularité, qui ne s’applique pas partout (en France, le maximum est de cinq ans). La clause libératoire à 1 000 millions d’euros, n’est pas non plus banale, il n’est que le deuxième à ce seuil, quelques jours après son camarade Pedri, lui aussi prolongé.

Ansu Fati à bon conseil avec Jorge Mendes

Mais à la différence de l’autre pépite en progression, au Barça, Ansu Fati a pu compter pour lui, sur l’expérience de Jorge Mendes, son agent qui est aussi celui d’une flopée de footballeurs et le fidèle de Cristiano Ronaldo. Ansu Fait l’a rejoint, en 2020, après avoir été conseillé par le frère de Lionel Messi. Selon El Confidencial et le quotidien généraliste La Razon qui reprend aujourd’hui l’information, Mendes a négocié pour son poulain un contrat millionnaire.

✨ @ANSUFATI will have a release clause of €1 billion#DreamTeen — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021

Un salaire déjà costaud pour le prochain Messi du FC Barcelone

Il vaudrait de désormais gagner, pour Ansu Fati, une dizaine de millions d’euros net, par saison. C’est à dire qu’il devient l’un des joueurs les mieux payés de ce nouveau collectif, derrière Coutinho, Dembélé ou de Jong. S’il est clair que l’attaquant de 18 ans était (et reste même) très convoité, c’est beaucoup, tant pour un si jeune homme encore au début de sa carrière, que pour ce Barça contrarié par ses finances, lui qui n’a pu retenir Lionel Messi ; il couvre déjà d’or celui qui s’annonce comme son successeur !