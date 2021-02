FC Barcelone : Danger sur le sponsoring à très court terme

Rakuten et d’autres sponsors du Barça envisagent où vont réduire leurs investissements.

Le FC Barcelone est le club qui a généré le plus de revenus, hors transferts lors de la saison 2019-20, avec 715,1 M €, selon le cabinet d’audit Deloitte. Même s’il est en tête du classement, il accuse une perte de 15 % par rapport à la saison 2018-19. Le secteur de la billetterie souffre le plus, avec un Camp Nou, d’ordinaire à 75 000 spectateurs en moyenne, vide, il est normalement compensé par le sponsoring, qui vaut presque la moitié du produit de l’activité. En 2020, il a rapporté 340,2 millions d’euros, en baisse sur la saison précédente (à 383,5 M€). Et cette diminution pourrait s’accentuer, avec des effets à court terme.

Des contrats à la baisse pour le FC Barcelone

Car en fin d’année 2020, le FC Barcelone a annoncé le renouvellement du sponsor maillot Rakuten, pour une durée d’un an. La réalité est que cette extension a été revue réduite, passant de 50 M € à 30 M €, plus des bonus. Les sponsors historiques des Blaugrana, baissent eux aussi, le montant de leurs contrats. Estrella Dam, marque de bière espagnole au club depuis 25 ans, devrait prolonger à moins, tout comme Caixa Bank avec des contrats entre 5 et 7 M €. Beko, présent sur la manche du maillot, est lui passé de 19 M € à 10 M €, et devrait arrêter de soutenir les Catalans la saison prochaine.

Un manque a gagné important

Tous ces contrats, revus à la baisse, entraînent un manque à gagner important pour le FC Barcelone. Au total, c’est près d’une quarantaine de millions d’euros, que le club espagnol pourrait perdre la saison prochaine, rien qu’au niveau du sponsoring. Le nouveau président élu, aura du pain sur la planche pour trouver de nouveaux partenaires commerciaux, surtout si Lionel Messi quittait le club cet été. Pour rappel, prévu le 24 janvier, les élections du dirigeant barcelonais ont été annulées en raison de la Covid-19. Aucune nouvelle date n’a été dévoilée….