FC Barcelone : De nouvelles voitures personnalisées livrées aux joueurs

Cupra a livré les voitures aux joueurs du FC Barcelone, puisque la marque est un sponsor du club. – @jordi.koalitic

Le groupe automobile Cupra, anciennnement la branche sportive de la marque espagnole Seat est le partenaire «automobile et mobilité», du FC Barcelone. Les Blaugrana, viennent de recevoir leurs voitures, des versions personnalisées pour chacun, lors d’un événement qui a réuni seize joueurs, dont Clément Lenglet. En revanche, Messi, Griezmann, Piqué et Busquets n’y étaient pas.

Les Cupra des joueurs du FC Barcelone : Miralem Pjanic en Formentor ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 7

La majorité des joueurs du FC Barcelone opte pour la Cupra Formentor

Le SUV Cupra Formentor a eu un certain succès, c’est par ailleurs le véhicule officiel choisi pour le Barça. Il existe en différentes versions et gammes de motorisations, le milieu de terrain Miralem Pjanić, a opté pour la couleur Magnetic Tech Matt pour l’extérieur, et la version 310 CV. L’ambassadeur mondial de la marque, Marc Ter Stegen, a lui choisi un modèle hybride rechargeable 245CV.

Cupra et le Barça, un contrat de 5 ans

Le contrat porte sur une période de cinq ans, jusqu’en 2024. L’accord diffère de l’ancien partenariat avec Audi, comme le justifie le club qui évoque, « une alliance stratégique au-delà du sponsoring traditionnel ». Cela sous-entend que le deal dépasse les cinq millions d’euros annuels de la marque allemande, précédemment. Le montant n’a pas été communiqué, mais il serait au double environ.