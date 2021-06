FC Barcelone et Nike dévoilent le maillot domicile 2021-22 des Blaugrana [OFFICIEL]

Le maillot domicile 2022 du Barça est sorti.

Revenu à plus de classicisme, la saison dernière, après une version à carreaux, Nike innove cet exercice 2021-22 encore, sur le maillot du FC Barcelone. Celui dévoilé ce mardi soir par l’équipementier américain sur sa plateforme marchande, avant que le club blaugrana ne l’officialise à son tour avec ses joueurs, dans un événement prévu pour l’occasion, à partir de 20h00.

Le maillot domicile 2021-22 du FC Barcelone est sorti

Ce maillot est un mélange de plusieurs codes appartenants à l’institution catalane. Il y a les iconiques bandes verticales, en bleu et grenat et ici ajoutée, la Croix de Saint-Georges, qui figure sur les armoiries de la ville. Les épaules sont de couleurs différentes, le dos est avec les des bandes verticales, de haut en bas.

Premier modèle dévoilé pour le Barça. Le prochain mi-juillet

Ce maillot, comme toujours chez Nike, est proposé en deux versions, Stadium en plus de celle identique aux joueurs en match. Outre la technicité et le prix (89,99 euros le premier, 139,99, l’autre), l’esthétique ici, et le rendu de couleurs, ne sont pas exactement d’un maillot à un autre. Ils seront bientôt disponibles à la vente sur la plateforme de l’équipementier. Nike prévoir par ailleurs de sortir le modèle extérieur, à la mi-juillet.