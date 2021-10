FC Barcelone : La clause libératoire la plus chère du football pour Pedri ?

Une icône est parti, le FC Barcelone, veut se prémunir de pareille déconvenue, avec ceux qu’il appelle à lui succéder. Comme Pedri, le si prometteur milieu axial espagnol, que le Barça veut prolonger, pour s’assurer de sa continuité, lui qui n’a que 18 ans. Selon Fabrizio Romano, les détails de l’extension seraient réglés.

Pedri et le Barça devraient l’annoncer « dans les prochaines heures », d’après le toujours bien informé journaliste italien. Lequel évoque à ce sujet, une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros, pour le jeune homme. Soit rien de moins que la plus chère du football, équivalente à celle de Karim Benzema, depuis qu’il joue au Real Madrid.

Barcelona have reached total agreement with Pedri to extend his contract until June 2026, here we go! New deal to be signed in the next hours/days. Final clauses agreed and fixed too. ⭐️🇪🇸 #FCB

EXCL: new release clause for Pedri will be €1B (one billion). 🤝 #Pedri pic.twitter.com/L3EECyDQNg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2021