FC Barcelone : La malédiction de la maison de Coutinho, à qui le tour ?

La maison catalane de Philippe Coutinho ne lui a porté chance. A lui, comme à ceux qui l’ont habité avant.

Dire que Coutinho a déçu depuis son transfert en grande pompe vers le FC Barcelone, lors du mercato hivernal 2018, relève de l’euphémisme. Il était vu comme le successeur d’Iniesta et au final, que nenni. Enchaînant performances anodines et blessures pour le club blaugrana, le milieu de terrain a fini par mettre les voiles en ce début d’année, du côté d’Aston Villa. Son prêt avec option d’achat chez les Villans et un retour en Premier League, semblent indiquer que la fin de l’histoire avec Barcelone est proche. Si le Brésilien ne revient pas au club, alors qu’adviendra-t-il de sa maison “maudite”, située à Castelldefels ?

La maison de Coutinho à la genèse de ses galères au FC Barcelone?

Pourquoi le site ESPN qualifiait-il le domicile du joueur comme tel ? Parce que plusieurs d’entre eux, au Barça ont eu l’occasion de l’occuper et que leur situation au club a, alors, pour tous empirée. Ce fut d’abord le cas du défenseur belge Thomas Vermaelen, catastrophique les cinq ans qu’il a passé en Catalogne. Ce le fut aussi pour André Gomes, au bilan pas bien plus flatteur entre 2016 et 2019. Et encore de Cecs Fabregas, fans les mois qui ont précédé son départ pour Chelsea. Tous ont échoué à s’imposer avec le Barça, tout le temps qu’ils passé dans ladite maison. C’est vrai aussi pour Philippe Coutinho.

Une demeure proche de celles de Messi et Suarez

C’est Luis Suarez, son ancien coéquipier à Liverpool qui a choisi pour lui le demeure. Le domicile du Brésilien s’étend sur une surface de plus de 750 m² avec piscine, teqball et jardin immense pour sa famille. La proximité avec son ancien coéquipier des Reds et le leader du club, Lionel Messi, ne pouvait que le conforter dans sa décision. La superbe maison va-t-elle être vendue par le nouveau joueur d’Aston Villa ? Si oui, la malédiction peut-elle encore jouer des tours à un futur joueur du FC Barcelone ?