FC Barcelone : Le maillot extérieur doré 2022-2023 est sorti [OFFICIEL]

Le FC Barcelone a dévoilé son maillot extérieur, pour la saison 2022-2023.

En début de mois, le FC Barcelone a dévoilé le maillot domicile que porteront Pedri, Ansu Fati et compagnie pour la saison 2022-2023. Ce lundi est révélée la tunique que les joueurs porteront à l’extérieur et les choses ont changé par rapport à l’exercice précédent. Exit le violet clair, et bonjour au doré. S’il s’agit d’un coloris peu habituel pour les Culés, ce n’est pas non plus une première.

Un maillot extérieur doré pour le FC Barcelone en 2022-2023

A la différence de la tunique portée à domicile, celle à l’extérieur change régulièrement de couleurs et de design. La saison prochaine, ce sera du doré. Le coloris est uni, et il est possible de distinguer la carte de Barcelone en fond. Il s’agit d’une référence aux Jeux Olympique de 1992. Ces derniers s’étaient déroulés en Catalogne, et avaient profondément transformé la ville.

Inspirada en la Barcelona 92′.

Una equipació per a una època daurada. pic.twitter.com/i1bPoVmgzT — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 27, 2022

Un coloris similaire à une tenue du Barça des années 2000

Le FC Barcelone pourra remercier son équipementier américain Nike pour la référence subtile et réussie. Ces dernières années, du jaune, du noir, du bleu, ou encore du orange ont été choisies comme couleur principale sur le maillot extérieure des Blaugrana. En revanche, il faut remonter à la saison 2003-2004 pour avoir une teinte or. Lors de cet exercice, Xavi et consorts avaient terminé 2e de Liga. L’entraîneur espagnol espèrera une autre finalité cette fois-ci.