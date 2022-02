FC Barcelone : Les luxueux bolides des joueurs blaugrana, en quoi roulent-ils ?

Focus sur les belles cylindrées des joueurs du FC Barcelone.

Voilà deux ans que le FC Barcelone roule avec le constructeur « local », Cupra, lequel a pris la suite d’Audi demeuré treize saisons consécutives, un sponsor du club blaugrana. Aux joueurs, surtout les nouveaux pour les accompagner dans leurs premiers pas (à l’exemple d’Eric Garcia), la division sportive de Seat fournit des véhicules de sa gamme, dont ils font usage dans leur déplacement au quotidien.

Les voitures des joueurs du Barça. Des Cupra du constructeur partenaire sont à leur disposition. Comme ici avec Pedri ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 11

Des Cupra du partenaire pour les joueurs du FC Barcelone

La majorité des hommes de Xavi préfère néanmoins se déplacer avec sa voiture personnelle. Certains ont de belles cylindrées en leur possession, qu’elles soient sportives, luxueuses, quand ce n’est pas les deux à la fois. Avec le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang, depuis Arsenal, jusqu’à la capitale de la Catalogne, le FCB a gagné un phénomène en la matière. Car l’attaquant gabonais peut revendiquer l’un des garages les plus fous du monde du football.

La 4XX Siracusa Spider d’Aubameyang, peut-être la plus chère sur le parking

À Barcelone, il a ramené avec lui son exceptionnelle Ferrari 488 transformée par le célèbre préparateur Mansory, pour une version finale appelée 4XX Siracusa Spider, qui flirte avec les 600 000 euros à l’achat. C’est en effet une automobile rare, pour ne pas dire dans cette configuration là, unique en son genre. Aubameyang a d’autres véhicules en sa possession, comme la plupart des joueurs évoqués ci-dessous (et à voir en images, dans le diaporama ci-dessus).

Ferrari, Audi pu Mercedes pour les joueurs français

Comme Aubameyang, le Français Samuel Umtiti a une Ferrari 488 GTB, que le champion du monde en titre a laissé telle qu’elle ; c’est déjà une jolie bombe (rouge pour la sienne), en soi. Umitit possède également un Urus Lamborghini, depuis l’automne dernier. Ousmane Dembélé, autre Bleu de ce collectif, a une Mercedes AMG GT 63S couleur kaki, livrée de France. Quant à Clément Lenglet, il vient régulièrement aux entraînements avec une Audi Q8.

Riqui Puig joue plus modestement au volant de sa Mini

Pour les voitures les plus originales des joueurs blaugrana, Memphis Depay a ajouté à sa Rolls Royce Mansory Wraith, une autre d’un modèle Cullinan, Sergi Roberto a un imposant Mercedes AMG G63, semblable à celui du futur ex, Philippe Coutinho, Frenkie de Jong et ter Stegen ont un Macan de Porsche et un Cayenne, pour Gérard. Enfin, le jeune Riqui Puig roule en confiance, avec une voiture plus sobre que la masse, du constructeur Mini.

Découvrez les bolides des joueurs du FC Barcelone en images, dans la galerie ci-dessus