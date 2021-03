FC Barcelone : Messi affronte Huesca avec des crampons encore inédits dans le commerce

Les crampons aux pieds de Messi, pour le match face à Huesca ne sont pas encore sortis dans le commerce.

Qui pour mieux teaser le produit, que celui qui en est son ambassadeur ? Ce lundi, le FC Barcelone a affronté Huesca, en match de la Liga espagnole. Si le club catalan a gagné 4-1, ce que l’on retient aussi de la soirée, ce sont les campons que portait la star de l’équipe Lionel Messi, car il ne sont pas encore sortis dans le commerce. C’est donc une paire totalement inédite, qui ne le restera plus très longtemps.

Lionel Mssi vu avec des crampons Nemeziz.1 FG inédits

La sortie est en effet prévue pour le mois de mars, du côté d’adidas. Les chaussures en question porteront le nom de Nemeziz.1 Messi, ce sont les derniers crampons signatures de le marque aux trois bandes, pour son principal ambassadeur monde. Sur un fond de trois couleurs fortes que sont le rouge, le noir et le jaune fluo, avec le nom de Messi inscrit en grosses lettres, façon tag urbain.

L’attaquant du FC Barcelone est l’ambassadeur n°1 d’adidas

Ils devraient se vendre au prix indicatif de 200 euros, dans le commerce. Les dernières chaussures signatures d’adidas pour Messi remontent à août 2020. L’Argentin est l’arme numéro une d’adidas pour sa communication et l’athlète qui bénéficie du contrat le plus conséquent, estimé proche de 30 millions d’euros par an.