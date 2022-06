FC Barcelone : Ousmane Dembélé victime de pirates du web

Ousmane Dembélé a été victime de pirates de web qui ont tenté de sous-tirer des fonds à ses followers.

Ousmane Dembélé est l’un des joueurs de football les plus scrutés ces derniers mois, au vu de sa situation avec le FC Barcelone. L’ailier arrive en fin de contrat avec le club catalan et son avenir est toujours très incertain. Alors que des éléments de réponse sont attendus quant à sa future équipe pour 2022-2023, le Français a été victime d’une piraterie sur le web, et plus précisément sur ses réseaux sociaux.

Ousmane Dembélé, victime de pirates du web

C’est sur Twitter que le délit a été commis. Dans un post, le joueur du Barça mettait en avant 10 maillots dédicacés d’une valeur unitaire de 500 euros que les fans de l’international français pouvaient s’offrir à condition de payer en cryptomonnaie. Lorsqu’il s’est rendu compte de cette attaque, “Dembouz” a décidé de poster une story Instagram indiquant à sa communauté qu’il s’agissait d’un hack.

L’avenir de l’ailier du FC Barcelone est suivi de près

Il ne s’agit pas de la première fois qu’une personne ou un club de football se fait pirater un de ses réseaux sociaux, puisque c’était arrivé à Samir Nasri, lors de son passage à Manchester City, ou encore au FC Barcelone, qui avait annoncé le faux retour de Neymar en Catalogne, durant la saison 2019-2020. Cette mésaventure intervient, alors qu’il ne lui reste plus que deux semaines de contrat. Du PSG à Manchester City, en passant par Chelsea, les prétendants sont nombreux.