FC Barcelone : Piqué pose à côté de son nouveau bolide à 100k€. Ses chaussettes font le buzz

Gérard Piqué a fait sensation sur ces clichés, moins pourtant, pour sa nouvelle voiture que ses chaussettes, façon Tintin!

Gérard Piqué a une nouvelle voiture. C’est déjà une information en soit, qui n’est pas de la marque Cupra, partenaire du FC Barcelone, son club. Elle est du constructeur Porsche, c’est un modèle Cayenne E-Hybrid Coupé, qui vaut près de 100 000 euros. Gérard Piqué l’a commandé auprès du concessionnaire Driver Cars, à Barcelone, où de nombreux autres joueurs sont clients.

Gérard Piqué s’offre un Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé

Pour l’occasion de cet achat exceptionnel, Gérard Piqué s’est prêté au jeu de l’image, bras dessus, bras dessous, avec son interlocuteur. Et depuis, le cliché posté sur Instagram buzze, moins pour le bolide, pourtant pas non plus banal sur les routes, que la tenue vestimentaire du défenseur international espagnol. Ou plus exactement ses chaussettes, relevées à l’image.

Plus que la voiture, les chaussettes du défenseur du FC Barcelone font causer

Blanches et bleues, elles n’ont pas échappé au regard taquin, de Marc Bartra, autre footballeur international, au club du Betis. « Belle chaussettes », a sobrement commenté ce dernier, qui est depuis liké ou repris massivement. Au point d’effacer le nouveau joujou de l’époux de Shakira, un Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé, qui développe 462 chevaux, pour un 0 à 100 km/h, avalé en cinq secondes.