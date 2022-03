FC Barcelone : Puma s’offre Memphis Depay

Memphis Depay n’écoute plus d’offres, il a officiellement rejoint Puma.

Cela faisait plus d’un an qu’il n’avait plus d’équipementier officiel. Memphis Depay, l’attaquant du FC Barcelone, vient de signer un partenariat avec Puma. Le Néerlandais devient au passage un ambassadeur mondial de la marque allemande. Cette collaboration long terme se centrera sur le football, mais aussi sur la passion du joueur de 28 ans : la mode.

Le joueur du FC Barcelone, nouvel ambassadeur mondial de Puma

Après avoir été l’un des ambassadeurs d’Under Armour pendant plus de 7 ans, Memphis Depay a quitté l’équipementier américain, à la fin de son contrat. Il n’a pas hésité, au printemps dernier, à questionner sa communauté, afin de savoir avec quel équipementier il devrait signer. Il a testé différentes marques, comme Nike, ou encore Adidas. Le Blaugrana a finalement opté pour Puma, avec son modèle Ultra 1.3.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA Football (@pumafootball)

Lancement de la collection de Memphis Depay courant 2022

L’attaquant rejoint des stars du ballon rond au sein de Puma, comme Neymar ou Antoine Griezmann. La marque allemande célèbrera le début de son partenariat avec le numéro 9 barcelonais, en lançant la propre collection du joueur, au cours de l’année 2022. Elle concevra des produits de mode, avec Memphis Depay, via son sous-label de luxe BADTTW (Blind And Deaf To The World). Un projet qui va au-delà du football.