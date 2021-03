FC Barcelone : Qui sera le prochain coach du Barça selon les bookmakers ?

Avec le changement de présidence au Barça, Ronald Koeman n’est pas sûr de prolonger son aventure, au-delà de la saison en cours.

Alors que la saison n’est pas encore terminée, les bookmakers réfléchissent déjà au prochain coach du FC Barcelone. Joan Laporta est le nouveau président du FC Barcelone, et pourrait marquer la différence avec la précédente direction, en se séparant de Ronald Koeman, l’actuel entraîneur en poste. Cela va surtout dépendre des résultats sportifs de la fin de saison, alors que la Ligue des Champions s’éloigne, sauf à exploit, ce mercredi face au PSG, après avoir perdu le match aller 1-4. Avec ce changement de direction, l’année prochaine pourrait être celle de la reconstruction en Catalogne, les Blaugrana n’ont plus remporté la Ligue des Champions, depuis 2015.

Arteta, futur coach du FC Barcelone ?

Les bookmakers estiment que Mikel Arteta est le favori, pour s’asseoir sur le banc du Barça, la saison prochaine. Une nomination de l’Espagnol, peut rapporter 2,5 fois la mise de départ. Xavi est aussi une alternative, avec une coté de 4, pourtant sa nomination était une promesse de campagne de Victor Font, opposant de Joan Laporta, lors de l’élection présidentielle. Javier Garcia, actuellement en poste à Valence, rapporterait quant à lui 6 € pour 1 de joué. Ancien joueur de FC Barcelone entre 1998 et 2004, Patrick Kluivert a marqué l’histoire du club en tant que joueur, son arrivée sur le banc du Barça vaut une cote de 9 contre 1.

Koeman a encore une chance de rester

Mais Joan Laporta n’exclut pas de conserver Ronald Koeman , comme il l’a exprimé dans Sport « Tout dépend des résultats et du jeu : nous avons un entraîneur avec un contrat valide. Je ne veux pas être trop hâtif et les documents pourraient alors me démentir. Je respecte Koeman : il dispose de la marge que tous les entraîneurs ont. Koeman est un grand du Barça et il fait du mieux qu’il peut. L’expérience me dit qu’il est important de donner confiance, nous en avons des exemples dans le passé récent ». Encore en course en Liga avec trois points de retard sur le leader l’Atletico, et une finale de Coupe du roi à disputer, les prochains mois seront décisifs pour l’actuel coach barcelonais.