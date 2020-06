FC Barcelone – Rakitic pose avec son nouveau joujou : un 4×4 à plus de 200 000€

Un de plus pour Rakitic. Non, ce n’est pas un but mais plutôt un bolide, que le milieu de terrain du FC Barcelone vient d’ajouter à son compteur. Passionné de voitures, et il ne s’en cache pas, le Croate a craqué pour ce nouveau joujou : un Brabus G700. C’est son concessionnaire habituel « drivercarsbcn » qui a posté une image sur ses réseaux sociaux. On y voit le joueur, tout sourire, poser avec sa nouvelle voiture.

Un joujou à plus de 200 000 € pour le joueur du FC Barcelone

Rakitic s’est, de nouveau, fait plaisir. On ne sait pas précisément sous quelle forme elle est la sienne, mais ce gros 4×4 blanc a un prix de départ supérieur à 200 000 €. Malgré son poids proche de 2,5 tonnes, il est poussé par un moteur de 700 chevaux. Grâce à ça, la voiture absorbe le 0 à 100 km/h en 5 secondes. Et elle atteint une vitesse maximale éléctroniquement bridée de 210 km/h. Ivan Rakitic a par ailleurs : une Rolls Royce Phantom, une BMW i8 ou encore, un plus atypique, Polaris.

Rakitic n’est pas le seul à posséder un 4×4

« Une des voitures les plus recherchées du moment » : voici ce qu’a écrit l’auteur du post à l’image. Ce à quoi Rakitic a renchérit en le remerciant. Le Mercedes classe G, sous toutes ses formes de déclinaisons, est un 4×4, de plus en plus en vogue dans le milieu du foot. The Sun a récemment pointé Daniel James, Marcus Rashford, Phil Jones ou encore Luke Shaw, tous joueurs de Manchester United, au volant de ce type de modèle.