FC Barcelone : Salaire, contrat, clause, ce qu’Eric Garcia a signé avec le Barça

Eric Garcia est officiellement, un joueur du FC Barcelone.

Une deuxième recrue s’engage au FC Barcelone. La deuxième, aussi, en provenance de Manchester City. Après Sergio Agüero, libre, Eric Garcia rejoint les Blaugrana, dans la même situation que l’Argentin, alors que son contrat chez les Citizens arrivait à son terme, il n’avait pas voulu le prolonger. L’on sait alors depuis plusieurs mois, le désir du défenseur, de revenir dans les rangs de son club formateur.

Un contrat sur cinq ans pour Eric Garcia

Au 1er juillet, Eric Garcia paraphera un contrat sur cinq ans, jusqu’au bout de la saison 2025-26. a clause libératoire sera fixée à 400 millions d’euros, tel que le communique le club catalan. Miralem Pjanic, Frenkie de Jong ou Ousmane Dembélé en ont une équivalente, dans le vestiaire blaugrana. A Garcia, le Barça offrira un salaire évolutif dans le temps, tel que le rapportait la chaîne d’ESport 3, dans le courant de l’hiver dernier.

Un salaire évolutif avec le FC Barcelone

Le jeune défenseur axial de 20 ans, gagnera 1,5 millions d’euros net de sa première saison, puis 2,5 millions la suivante. Et 4 millions net la suivante. Et ainsi de suite, jusqu’au terme de son bail. Eric Garcia a été formé entre les murs de la Masia jusqu’en 2017, avant de finir sa formation et débuter en pro, avec les Skyblues de Manchester City.