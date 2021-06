FC Barcelone : Salaire, contrat, prime, ce qu’Emerson Royal a signé avec le Barça

Emerson Royal est un joueur du Barça jusqu’en 2024.

Officiellement, il ne rejoindra le FC Barcelone qu’à la date du 1er juillet, au jour de l’ouverture de la saison 2021-22. Mais cela fait déjà plusieurs jours, depuis l’entame de juin, qu’Emerson Royal, est un joueur blaugrana. Le club a levé les droits économiques qu’il avait sur son latéral droit, jusqu’alors prêté depuis janvier 2019, au Betis.

Emerson Royal, première recrue (payante) de l’été du FC Barcelone

Pour 9 millions d’euros, Emerson Royal (re)devient donc, un joueur du Barça. Et ce, pour les trois prochaines saisons, jusqu’au terme de l’exercice 2023-24. C’est la durée signée par le Brésilien et son entourage. Pour le salaire, la Cadena Ser explique qu’il sera offert à Emerson Royal, un revenu évolutif, proche de 3,5 millions d’euros net la saison. Plus ou moins, selon les années.

Un salaire évolutif et une prime à la signature étalée dans le temps

En sus, l’international auriverde (qui dispute actuellement la Copa America, avec le Brésil), bénéficiera d’une prime à la signature de 3,4 millions d’euros, dont 1,9 millions versés à l’officialisation du contrat et un demi-million d’euros, à la fin de chaque saison remplie. Sa clause libératoire, enfin, s’élèvera à 300 millions d’euros.

La nouvelle direction du Barça souhaiterait modifier le contrat de la précédente

La Cadena Ser explique toutefois, que ce contrat, négocié par la précédente direction, la nouvelle souhaiterait le prolonger, pour le modifier. Sur le salaire notamment, qu’elle voudrait plus ajusté à des variables, qu’à une importante part fixe. Et sur la clause libératoire, pour l’augmenter encore, à, 500 millions d’euros.